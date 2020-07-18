Xiaomi выпустит смартфон с АКБ более 6 000 мАч и зарядкой на 120 Вт

Xiaomi выпустит смартфон с АКБ более 6 000 мАч и зарядкой на 120 Вт18.07.2020 12:45
Китайская компания, как сообщили недавно источники, не намерена отставать от конкурентов и хочет стать одной из первых, которые предложат мощную батарею в смартфоне и супермощную зарядку.
Если верить источникам Xiaomi выпустит смартфон с АКБ более 6 000 мАч, а поддерживать она будет 100 или 120-ватную зарядку.
Никаких других подробностей о данном проекте к сожалению больше не приводят.
Стоит отметить, что у Xiaomi уже есть устройства с батареями до 6 000 мАч, но новые тенденции на рынке заставляют производителей преодолевать уже заданные стандарты.
Что касается быстрой зарядки, то высокие технологии предложит не только Xiaomi, но и Oppo, а также Vivo и их суббренды.
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