Xiaomi выпустит смартфон с АКБ более 6 000 мАч и зарядкой на 120 Вт

Китайская компания, как сообщили недавно источники, не намерена отставать от конкурентов и хочет стать одной из первых, которые предложат мощную батарею в смартфоне и супермощную зарядку.

Если верить источникам Xiaomi выпустит смартфон с АКБ более 6 000 мАч, а поддерживать она будет 100 или 120-ватную зарядку.

Никаких других подробностей о данном проекте к сожалению больше не приводят.

Стоит отметить, что у Xiaomi уже есть устройства с батареями до 6 000 мАч, но новые тенденции на рынке заставляют производителей преодолевать уже заданные стандарты.

Что касается быстрой зарядки, то высокие технологии предложит не только Xiaomi, но и Oppo, а также Vivo и их суббренды.