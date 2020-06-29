Китайские источники сегодня сообщили, что компания готовит новый смартфон, в котором будет реализована самая быстрая зарядка в мире.

Xiaomi выпустит первый в мире смартфон со 100-ватной зарядкой. Технология быстрой зарядки Super Charge Turbo на 100 Вт была анонсирована производителем еще в прошлом году.

Тогда было заявлено, что аккумулятор емкостью 4 000 мАч с помощью новой зарядки можно будет зарядить всего за 17 минут.

Пока достоверно неизвестно какой смартфон будет первым с этой технологией, но есть предположение, что им может оказаться Xiaomi Mi Mix 4 или какой-нибудь другой флагман.

О сроках выхода первого в мире смартфона со 100-ватной зарядкой информации также нет.