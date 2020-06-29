Китайская компания 2 июля проведет презентацию своих новых продуктов.

Ранее в Сети появился тизер, в котором показали силуэт внедорожника, но что это означает до сих пор неизвестно.

Одним из предположений является то, что компания может выпустить копию уже существующего внедорожника.

Сегодня бренд распространил новые тизеры, которыми анонсировал презентацию настоящих флагманских телевизоров.

Судя по изображениям, Xiaomi выпустит премиальные телевизоры со 120-герцевыми экранами OLED. В этих моделях также будет предлагаться игровой режим и появится поддержка Dolby Atmos.

Топовые телевизоры, как ожидается, будут носить название Mi TV Master Series.

По предварительным данным, новая линейка будет иметь металлический корпус, широкую нижнюю рамку, встроенный светодиодный индикатор, а также технологию VBR. Больше подробностей о новой линейке телевизоров раскроют 2 июля.