Xiaomi выпустит новый смартфон Redmi 20X с 5G по цене 150 долларов

Redmi готовит новый смартфон с поддержкой сетей пятого поколения. Модель под названием Redmi 20X на рынке будет одним из самых дешевых устройств способных работать с 5G.

В социальной сети Weibo раскрыли внешность Redmi 20X, который придет на смену прошлогоднему аппарату Redmi 10X 5G.

Источник рендерного изображения сообщил, что в аппарате будет установлена 48 Мп основная камера и дисплей с частотой обновления 90 Гц.

Как видно на изображении в верхней части дисплея будет врезанная одинарная камера для селфи, а на тыльной стороне размещена тройная камера со светодиодной вспышкой.

Redmi 20X будет предлагаться с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

В Китае смартфон можно будет купить за 150 долларов. Предположительно, Redmi 20X является переименованной глобальной версией Redmi Note 10 5G.