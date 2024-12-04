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Xiaomi выпустила встраиваемую сушильную машину на 10 кг со смарт-функциями

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Компания Xiaomi представила встраиваемую сушильную машину под брендом Mijia. Новинка имеет вместительный барабан на 10 кг и возможность удалённого управления через мобильное приложение.

Xiaomi выпустила встраиваемую сушильную машину на 10 кг со смарт-функциями

Одной из особенностей устройства является компактный корпус глубиной всего 540 мм, что позволяет легко устанавливать его на кухне или в прачечной.

Несмотря на небольшие размеры, сушилка вмещает до 10 кг белья, что соответствует 45 рубашкам или нескольким комплектам постельного белья.

Сушильная машина оснащена интеллектуальной гибридной функцией быстрого нагрева и предлагает три уровня сушки: «Хранение», «Готово к использованию» и «Глажка».

Xiaomi выпустила встраиваемую сушильную машину на 10 кг со смарт-функциями

Также предусмотрена функция ионной очистки, которая удаляет бактерии и запахи, а также предотвращает образование складок.

Всего в устройстве имеется 27 встроенных режимов сушки, из которых 16 доступны на панели управления, а 11 — в приложении. Цена новинки в Китае составляет $500.

Представлен компактный стиральный и сушильный аппарат Xiaomi

Xiaomi выпустила встраиваемую сушильную машину на 10 кг со смарт-функциями

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