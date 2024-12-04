Представлен компактный стиральный и сушильный аппарат Xiaomi

Новый прибор под названием Mijia Mini Washer Dryer по размеру напоминает компьютерный корпус Mini Tower, но при этом обладает функциональностью крупных моделей.

Он поддерживает 20 программ стирки, а также функции сушки и стерилизации.

Устройство может вместить 1 кг белья для стирки и 0,5 кг для сушки. Управлять работой машины можно через сенсорную панель или удалённо с помощью мобильного приложения, где можно выбрать программу стирки, запланировать отложенный старт или обновить прошивку.

Среди функций — быстрая 15-минутная стирка со стерилизацией, которая удаляет до 99,99% микробов благодаря нагреву воды до 95 °C.

Также предусмотрена автоматическая регулировка количества моющего средства в зависимости от загрязнения белья.

Размеры устройства составляют 328 x 461 x 452 мм, а его цена в Китае составляет 274 доллара или 29 000 рублей.