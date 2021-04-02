Xiaomi выпустила крупное обновление для фитнес-браслета Mi Band 6

Xiaomi выпустила крупное обновление для фитнес-браслета Mi Band 602.04.2021 21:40
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 уже поступил в продажу в Китае, и в первый день новинка получила важное обновление.
Разработчики в новом поколении браслета исправили ошибки в работе устройства и повысили его стабильность.
Одновременно с этим было обновлено приложение Mi Fit, которое нужно для работы смартфона с Mi Band.
Новый Mi Band после обновления получил возможность следить за дыханием во сне, а это позволит пользователю более качественно следить за качеством сна и принять меры для улучшения сна.
О новом режиме было сказано еще во время презентации Mi Band 6, но активировали функцию только в обновлении.
Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6 за 45 евро
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