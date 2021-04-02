Xiaomi выпустила крупное обновление для фитнес-браслета Mi Band 6

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 уже поступил в продажу в Китае, и в первый день новинка получила важное обновление.

Разработчики в новом поколении браслета исправили ошибки в работе устройства и повысили его стабильность.

Одновременно с этим было обновлено приложение Mi Fit, которое нужно для работы смартфона с Mi Band.

Новый Mi Band после обновления получил возможность следить за дыханием во сне, а это позволит пользователю более качественно следить за качеством сна и принять меры для улучшения сна.

О новом режиме было сказано еще во время презентации Mi Band 6, но активировали функцию только в обновлении.