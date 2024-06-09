Xiaomi выпустила дешевый Poco M6 со 108-мегапиксельной камерой

На своем глобальном веб-сайте Poco опубликовала информацию о новом смартфоне M6, представив все его технические характеристики.

Китайская Xiaomi представила недорогой Poco M6 со 108-мегапиксельной камерой без громких анонсов.

Poco M6 обладает 6,79-дюймовым IPS-ЖК-дисплеем с разрешением FHD+ и соотношением сторон 20,5:9. Яркость дисплея может достигать 550 нит, а также имеется возможность регулировки яркости постоянным током. На передней панели установлена 13-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

Внешний вид Poco M6 выглядит неплохо благодаря стеклянной задней панели. На задней части устройства расположены 108-мегапиксельная основная камера и 2-мегапиксельная макро-камера.

Смартфон работает на операционной системе Android 14 с пользовательским интерфейсом HyperOS. Внутри Poco M6 находится чипсет Helio G91 Ultra, до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и до 256 ГБ встроенной памяти eMMC 5.1. Емкость аккумулятора составляет 5030 мАч, и поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт.

Чтобы расширить память устройства, есть гибридный слот SIM-карты, который также поддерживает установку карты microSD. Poco M6 оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев для обеспечения безопасности.

Смартфон предлагает также другие функции, включая поддержку двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, аудиоразъем 3,5 мм и USB-C. Размеры устройства составляют 168,6 х 76,28 х 8,3 мм, а его вес равен 205 граммам.

Poco M6 является обновленной версией смартфона Redmi 13 4G, который был представлен на прошлой неделе. Poco M6 доступен в двух вариантах: 6 ГБ оперативной памяти + 128 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ встроенной памяти.

Цены на эти варианты составляют соответственно 129 и 149 долларов. Смартфон представлен в трех цветовых вариантах: черном, серебристом и фиолетовом.