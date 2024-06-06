Xiaomi впервые представила недорогой Redmi 13 со 108-мегапиксельной камерой

Redmi представляет смартфон Redmi 13 с 108-мегапиксельной камерой и потрясающим дисплеем

Redmi порадовала своих поклонников анонсом нового смартфона Redmi 13, который стал первым в линейке компании с 108-мегапиксельной основной камерой.

В этом устройстве применена передовая технология биннинга пикселей 9 в 1, а также 3-кратный зум внутри сенсора, что позволяет пользователю получать изображения с высокой детализацией.

Благодаря современному сенсору Samsung ISOCELL HM6 размером 1/1.67″ Redmi 13 создает невероятно чистые ночные фотографии и яркие HDR-изображения с отличной яркостью и четкостью. От захватывающих пейзажей до ценных моментов с близкими, с Redmi 13 легко делать потрясающие фотографии.

Кроме превосходной основной камеры, Redmi 13 также порадует любителей селфи. Устройство оснащено улучшенной 13-мегапиксельной фронтальной камерой и кольцом мягкого освещения, использующим дисплей для создания естественного и сбалансированного света.

Redmi 13 представлен в четырех цветовых вариантах: Midnight Black, Sandy Gold, Pearl Pink и выдающийся Ocean Blue, который имитирует морскую рябь. Redmi 13 легкий, а его толщина составляет всего 8,3 мм.

Устройство оснащено 6,79-дюймовым дисплеем с частотой обновления до 90 Гц и имеет аккумулятор емкостью 5030 мАч, что обеспечивает надежную работу в течение всего дня от одной зарядки.

Пользователям доступно длительное время использования: до 23 часов разговоров или 28 часов прослушивания музыки всего после 60 минут зарядки. Благодаря зарядке мощностью 33 Вт, Redmi 13 может быть заряжен до 100% всего за 62 минуты. Даже за пять минут зарядки можно получить два часа разговора.

Redmi представляет новый смартфон Redmi 13 на операционной системе Xiaomi HyperOS, а за его производительность отвечает процессор MediaTek Helio G91. Также в модели есть 3,5-мм разъем для наушников.

Redmi 13 доступен в следующих цветах: Midnight Black, Sandy Gold, Pearl Pink и Ocean Blue. Устройство предлагается в трех конфигурациях: 6 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ⁸. Цены на Redmi 13 начинаются от 179 долларов и варьируются в зависимости от региона.