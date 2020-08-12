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Xiaomi в России в честь 10-летнего юбилея снизит цены

12.08.2020 21:58

Xiaomi в честь своего 10-летия в России и других станах устроит грандиозную распродажу, причем снижение цен продлится с 17 по 30 августа.
В этот период будут снижена стоимость телевизоров TV 4A и Mi TV 4S, которые можно будет купить со значительной скидкой по цене от 11 990 до 33 990 рублей.

Помимо телевизоров в российском онлайн-магазине Xiaomi распродавать будет смартфоны Redmi Note 9S, Xiaomi Mi 10, Redmi Note 8 Pro и другие модели.

Xiaomi в России в честь 10-летнего юбилея снизит цены

Подешевеют на период акции и пылесосы Mi Robot Vacuum Mop 1C и Mi Robot Vacuum Mop Pro, которые россияне смогут приобрести за 18 990 и 28 990 рублей соответственно.

По распродаже будет доступен еще и роутер Xiaomi Mi AIoT Router AC 2350, а его цена с 17 августа составит 2990 рублей.

Xiaomi презентовала прозрачный 55-дюймовый телевизор за $7200

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