Xiaomi презентовала прозрачный 55-дюймовый телевизор за $7200

Прозрачный телевизор позиционируется как первый подобный экран массового производства.

В Китае его начнут продавать с 16 августа по цене 50 тыс. юаней, что в пересчете составляет 7,2 тыс. долларов.

Xiaomi в честь своего 10-летия представила несколько значимых новинок, среди которых телевизор Mi TV Lux OLED Transparent Edition с прозрачным экраном.

На самом деле это не первый подобный телевизор. Ранее LG демонстрировала 55EW5TF-A с прозрачным экраном. Китайская новинка получила такой же 55-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц.

Глубина цвета экрана составляет 10 бит, охват гаммы DCI-P3 — 93%, а время отклика пикселя 1 мс.

Такие же параметры и у LG 55EW5TF-A. В выключенном состоянии Mi TV Lux OLED Transparent Edition выглядит как обычное стекло.

По заявлению производителя во включенном состоянии телевизора картинка кажется «парит в воздухе».

Телевизор получил функцию Always On Display, через которую на панели может отображаться различная информация при выключенном экране.

В основе прозрачного телевизора от Xiaomi лежит процессор MediaTek 9650. Заявлена поддержка технологий MEMC и Dolby Atmos.

Пока неизвестно будет ли Mi TV Lux OLED Transparent Edition продавать за пределами Китая, но спрос на модель ожидается очень высокий.