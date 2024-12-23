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Xiaomi в апреле 2025 года представит Redmi Turbo 4 Pro на базе Snapdragon 8s Elite

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Полноценная презентация нового смартфона Redmi Turbo 4 состоится в январе, но, как оказалось, готовится еще версия Redmi Turbo 4 Pro, которая в отличие от первого получит процессор Snapdragon 8s Elite.

Суббренд Xiaomi анонсировал выход модели Redmi Turbo 4 Pro в апреле 2025 года. В этом смартфоне будет использоваться новая мобильная платформа Snapdragon 8s Elite, что обеспечит высокую производительность и эффективность.

По информации инсайдера Digital Chat Station, Turbo 4 Pro получит более ёмкий аккумулятор, улучшенный дисплей и обновлённый дизайн по сравнению со стандартной версией.

Основные характеристики Redmi Turbo 4 Pro включают процессор Qualcomm Snapdragon 8s Elite, аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 90 Вт и LTPS дисплей с разрешением 1,5K.

Новый экран будет иметь четырёхугольную конструкцию для лучшего визуального восприятия. Корпус будет выполнен из стекла, что улучшит ощущения при использовании, а также обеспечит защиту от пыли и воды по стандарту IP68.

Стандартная модель Redmi Turbo 4, которая станет первым смартфоном в мире с чипом MediaTek Dimensity 8400, появится в продаже в конце 2024 или начале 2025 года.

 

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