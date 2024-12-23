Redmi Turbo 4: первый смартфон с процессором Dimensity 8400 Ultra

Суббренд Xiaomi, Redmi, представил свой новый смартфон Turbo 4, который стал первым в мире устройством с процессором MediaTek Dimensity 8400 Ultra.

Устройство уже доступно для предзаказа на официальном сайте и ожидается, что его релиз состоится в первые дни 2025 года.

Redmi Turbo 4 оснащён 8 мощными ядрами Cortex-A725, что обеспечивает более высокую производительность.

Улучшения в кэше, включая удвоенный кэш L2 и увеличенный кэш L3, помогают ускорить обработку данных и оптимизировать многозадачность. Производительность в тестах GeekBench 6.2 увеличилась на 10%, а энергопотребление снизилось на 35%.

Хотя полные характеристики пока не подтверждены, ожидается, что смартфон будет иметь дисплей с частотой 1,5 кГц, аккумулятор на 6500 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт и основную камеру на 50 Мп, обещающую отличные фотографии. Redmi Turbo 4 демонстрирует стремление компании к инновациям в сегменте среднебюджетных смартфонов.

Что касается нового процессора для среднебюджетных устройств, то MediaTek Dimensity 8400 впечатляет своими характеристиками.

Он использует новые ядра Arm Cortex-A725, что позволяет снизить энергопотребление на 35% и достичь тактовой частоты до 3,25 ГГц, обеспечивая 10%-ное улучшение производительности одного ядра благодаря улучшенной системе кэширования.

Графическая производительность также на высоте: встроенный Arm Mali-G720 GPU демонстрирует рост пиковой производительности на 24% и снижает потребление энергии на 42%, что делает игровой процесс плавным.

Технология StarSpeed Engine динамически распределяет ресурсы, обеспечивая стабильные 60 кадров в секунду и низкую температуру устройства.

Кроме того, чип оснащен мощной MediaTek NPU 880, что улучшает производительность в задачах искусственного интеллекта, таких как обработка языковых моделей и генерация изображений.

Для обработки изображений в процессор интегрированы MediaTek Imagiq 1080 ISP и аппаратный механизм зума QPD, что обеспечивает быструю и точную фокусировку.