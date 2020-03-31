Xiaomi сообщила о рекордной выручке за 2019-й год

Китайская компания сообщила, что в прошлом году ее общая выручка составила 205,84 млрд юаней или около 29 млрд долларов.

Этот результат оказался не только на 17,7% больше, но и был рекордным для компании. Около половины от общей выручки принесли Xiaomi смартфоны.

Чистая прибыль бренда составила 11,53 млрд юаней или 1,62 млрд долларов, а этот показатель на 34,8% больше, чем в 2018 году.

Среди производителей Xiaomi по итогам 2019 года оказалась на четвертом месте в мире.