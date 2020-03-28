В интернете зафиксирована утечка названий 18 новых смартфонов Xiaomi

Названия уже удалили с первоисточника, но их успели скопировать и теперь известно, как будут называться новые модели смартфонов.

Тут стоит отметить, что данная информация может быть фейковой, но скорее всего она является правдивой.

Источник привел такие название будущих моделей Redmi, Xiaomi и Poco.

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10S+ 5G

Xiaomi Mi 7 (2020)

Xiaomi Mi Mix 4 и Mi Mix 4S

Xiaomi Mi CC10/Mi 10 Lite

Xiaomi Mi Zero

Redmi 9 и Redmi 9A

Redmi Note 9S+

Redmi X10 4G

Redmi X10 5G

Poco X2 Pro

Poco F2

Poco F2 Pro 5G

Стоит отметить, что некоторые модели на самом деле одинаковые, но получили разные название, так как рассчитаны на другие рынки.

Больше всего интерес вызывает название Mi 7 (2020) и Mi Zero, так как про эти смартфоны пока ничего не известно.

Предположительно Mi 7 (2020) является компактной моделью с дизайном как у Mi 6. К слову недавно «АСТЕРА» о ней писала.