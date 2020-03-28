В интернете зафиксирована утечка названий 18 новых смартфонов Xiaomi

В интернете зафиксирована утечка названий 18 новых смартфонов Xiaomi29.03.2020 00:21
Названия уже удалили с первоисточника, но их успели скопировать и теперь известно, как будут называться новые модели смартфонов.
Тут стоит отметить, что данная информация может быть фейковой, но скорее всего она является правдивой.
Источник привел такие название будущих моделей Redmi, Xiaomi и Poco.
Xiaomi Mi 10T
Xiaomi Mi 10T Pro
Xiaomi Mi 10S
Xiaomi Mi 10S+ 5G
Xiaomi Mi 7 (2020)
Xiaomi Mi Mix 4 и Mi Mix 4S
Xiaomi Mi CC10/Mi 10 Lite
Xiaomi Mi Zero
Redmi 9 и Redmi 9A
Redmi Note 9S+
Redmi X10 4G
Redmi X10 5G
Poco X2 Pro
Poco F2
Poco F2 Pro 5G
Стоит отметить, что некоторые модели на самом деле одинаковые, но получили разные название, так как рассчитаны на другие рынки.
Больше всего интерес вызывает название Mi 7 (2020) и Mi Zero, так как про эти смартфоны пока ничего не известно.
Предположительно Mi 7 (2020) является компактной моделью с дизайном как у Mi 6. К слову недавно «АСТЕРА» о ней писала.
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