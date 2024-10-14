Xiaomi Smart Band 9 в Pro-версии показали на рендерных изображениях

После выхода Xiaomi Smart Band 9 в интернете появились первые сведения о его Pro-версии. Опубликованные в сети рендеры, показывают, как будет выглядеть новая модель в различных цветах.

По изображениям видно, что экран Xiaomi Smart Band 9 Pro станет больше, чем у базовой версии.

Также изменится крепление ремешка. Ожидается, что новинка будет доступна в трёх цветах: черном, серебристом и розовом. Рамка корпуса теперь будет матовой, в отличие от глянцевого покрытия у Band 8 Pro. К сожалению пока других подробностей о новинке нет.