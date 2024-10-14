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Xiaomi Smart Band 9 в Pro-версии показали на рендерных изображениях

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

После выхода Xiaomi Smart Band 9 в интернете появились первые сведения о его Pro-версии. Опубликованные в сети рендеры,  показывают, как будет выглядеть новая модель в различных цветах.

Xiaomi Smart Band 9 в Pro-версии показали на рендерных изображениях Xiaomi Smart Band 9 в Pro-версии показали на рендерных изображениях

По изображениям видно, что экран Xiaomi Smart Band 9 Pro станет больше, чем у базовой версии.

Также изменится крепление ремешка. Ожидается, что новинка будет доступна в трёх цветах: черном, серебристом и розовом. Рамка корпуса теперь будет матовой, в отличие от глянцевого покрытия у Band 8 Pro. К сожалению пока других подробностей о новинке нет.

Xiaomi Smart Band 9 в Pro-версии показали на рендерных изображениях Xiaomi Smart Band 9 в Pro-версии показали на рендерных изображениях

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