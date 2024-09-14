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Xiaomi Smart Band 9 стал доступен для покупки в России за 4 000 рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Модель официально была представлена в конце июля и с 12 сентября она стала доступна для покупки на российском рынке.

Xiaomi Smart Band 9 стал доступен для покупки в России за 4 000 рублей

Стоимость фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 9 составляет 4 000 рублей.

Напомним, что Xiaomi Smart Band 9 имеет аккумулятор на 233 мАч, который обеспечивает до 21 дня работы. 1,62-дюймовый AMOLED-дисплей с яркостью до 1200 нит обеспечивает отличную видимость на солнце.

Устройство поддерживает более 150 спортивных режимов и предоставляет специальные функции для бега и велоспорта.

Браслет доступен в четырех цветах: серебристом, черном, голубом и розовом, а вскоре появится и серая версия.

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