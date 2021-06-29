Xiaomi скоро представит первый в мире «камеропланшет» Mi Pad 6

Xiaomi готовится вернуться на рынок планшетов с моделью Mi Pad 5, которая будет представлена несколькими вариантами, где самая старшая из них будет позиционироваться как устройство для профессиональной работы.

Затем будет выпущен Mi Pad 6, о котором уже появляется некоторая информация. Проверенный сетевой информатор сообщает, что Mi Pad 6 получит модуль камеры высокого качества, который не будет уступать таковым в смартфонах.

Предположительно, такая камера будет в самой мощной версии планшета, и скорее всего ее разработают на базе процессора Snapdragon 895, который будет представлен в конце текущего или начале следующего года. Что касается серии Mi Pad 5, то ее презентация ожидается в августе.