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Xiaomi сделала чайник для холодных напитков дешевле 1000 рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Новый чайник Mijia Cold Water Kettle от Xiaomi представляет собой удобное устройство для хранения холодных напитков в жаркое время года. Его компактный и плоский корпус позволяет легко разместить его в холодильнике.

Xiaomi сделала чайник для холодных напитков дешевле 1000 рублей

Чайник имеет герметичную конструкцию с особым горлышком и силиконовым кольцом, которые предотвращают проливание жидкости при наклоне.

Внутри чайника есть отсек для заваривания чая холодным способом, который также может использоваться для низкотемпературной ферментации. Фильтр предотвращает попадание частиц чая или фруктов в чашку. Если отсек не нужен, его можно легко удалить.

Xiaomi сделала чайник для холодных напитков дешевле 1000 рублей

Корпус чайника изготовлен из прочного и безопасного для хранения напитков пищевого AS-материала. Он может выдерживать температуру от -10°C до 92°C, что позволяет использовать чайник для различных напитков. Однако следует избегать воздействия горячей воды на фильтрующий отсек, чтобы избежать его деформации.

Xiaomi сделала чайник для холодных напитков дешевле 1000 рублей

Чайник также оснащен вращающейся на 90° крышкой и V-образным носиком, обеспечивающим плавный и равномерный поток воды без разбрызгивания. Встроенные весы позволяют точно измерять количество жидкости и создавать оригинальные лимонады и коктейли.

Цена на Xiaomi Mijia Cold Water Kettle в Китае составляет 79 юаней, что примерно равно 900 рублям по текущему курсу.

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Xiaomi сделала чайник для холодных напитков дешевле 1000 рублей Xiaomi сделала чайник для холодных напитков дешевле 1000 рублей Xiaomi сделала чайник для холодных напитков дешевле 1000 рублей

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