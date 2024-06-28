Xiaomi сделала чайник для холодных напитков дешевле 1000 рублей

Новый чайник Mijia Cold Water Kettle от Xiaomi представляет собой удобное устройство для хранения холодных напитков в жаркое время года. Его компактный и плоский корпус позволяет легко разместить его в холодильнике.

Чайник имеет герметичную конструкцию с особым горлышком и силиконовым кольцом, которые предотвращают проливание жидкости при наклоне.

Внутри чайника есть отсек для заваривания чая холодным способом, который также может использоваться для низкотемпературной ферментации. Фильтр предотвращает попадание частиц чая или фруктов в чашку. Если отсек не нужен, его можно легко удалить.

Корпус чайника изготовлен из прочного и безопасного для хранения напитков пищевого AS-материала. Он может выдерживать температуру от -10°C до 92°C, что позволяет использовать чайник для различных напитков. Однако следует избегать воздействия горячей воды на фильтрующий отсек, чтобы избежать его деформации.

Чайник также оснащен вращающейся на 90° крышкой и V-образным носиком, обеспечивающим плавный и равномерный поток воды без разбрызгивания. Встроенные весы позволяют точно измерять количество жидкости и создавать оригинальные лимонады и коктейли.

Цена на Xiaomi Mijia Cold Water Kettle в Китае составляет 79 юаней, что примерно равно 900 рублям по текущему курсу.