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Xiaomi сделала чайник-кастрюлю и предложила его дешевле 2 тыс. рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 800 Опубликовано

Xiaomi удивила своих поклонников новым устройством, которое сочетает в себе функции чайника и кастрюли, и при этом стоит менее 2000 рублей.

Xiaomi сделала чайник-кастрюлю и предложила его дешевле 2 тыс. рублей

Новинка под названием Mijia Multifunctional Health Pot S2 представляет собой устройство 2 в 1. Это электрический чайник и электрокастрюля одновременно.

Емкость устройства составляет 1,5 литра, а интеллектуальный термостат и датчик обеспечивают безопасную эксплуатацию. Он автоматически отключается при перегреве или нехватке воды, чтобы предотвратить возгорание и повреждение устройства.

Xiaomi сделала чайник-кастрюлю и предложила его дешевле 2 тыс. рублей

Чайник поддерживает 11 режимов температуры нагрева воды, от 40 до 90 градусов по Цельсию. Это позволяет готовить разнообразные блюда и заваривать разные сорта чая. Всего доступно 8 встроенных режимов для приготовления чая, лапши, супа и каши. Кроме того, устройство имеет функцию отложенной готовки с таймером до 12 часов. Максимальная мощность чайника-кастрюли составляет 800 Вт.

Multifunctional Health Pot S2 поставляется со стеклянной колбой на 400 мл, в которой можно заваривать чай с помощью металлического ситечка из нержавеющей стали.

Чайник-кастрюля Multifunctional Health Pot S2 уже доступен для покупки в Китае по цене всего 149 юаней или 1,9 тыс. рублей.

Xiaomi сделала чайник-кастрюлю и предложила его дешевле 2 тыс. рублей

 

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