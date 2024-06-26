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Xiaomi решила отказаться от комплектной зарядки: первым стал Redmi 13

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Похоже Xiaomi взяла на вооружение стратегию Apple и решила отказаться от включения зарядных устройств в комплект поставки своих смартфонов.

Стоит напомнить, что именно Apple первой решилась на такой шаг и стала предлагать зарядные устройства отдельно. На такой шаг решилась и Xiaomi, причем компания об этом официально не заявляла.

Недавно представленный Redmi 13, как оказалось, поступает в магазины, не имея в коробке зарядного устройства. Именно эта модель стала первой в новой стратегии китайского бренда. Какие еще модели окажутся в списке, пока не сообщается.

Что касается Redmi 13, то вместо комплектного зарядного устройства, компания предложила приобретать зарядный комплект Type-A мощностью 33 Вт отдельно.

Xiaomi впервые представила недорогой Redmi 13 со 108-мегапиксельной камерой

 

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