Xiaomi разочаровала первых покупателей смартфона Mi 10 Pro

Xiaomi объявила, что первые покупатели флагманского смартфона Mi 10 Pro не получат некоторые объявленные на презентации функции.

Их позже добавят за счет обновлений, которые будут распространяться по «воздуху».

На официальном сайте Xiaomi указали, что самый дорогой смартфон юбилейной серии с «коробки» не будет поддерживать ночной режим в ультраширокоугольном объективе, а также аппарат пока не получит супер-стабилизации при сьемки видео на основную камеру.

Все эти режимы в смартфоне появятся позже с помощью обновления, но когда его выпустят не уточняется.

Напомним, Mi 10 Pro поступит в продажу 18 февраля по цене от 716 долларов.