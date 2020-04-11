Xiaomi рассказала об особенностях новой фирменной оболочки MIUI 12

Xiaomi рассказала об особенностях новой фирменной оболочки MIUI 1211.04.2020 17:15
Разработчики мобильной оболочки для смартфонов Xiaomi и Redmi на своей официальной странице раскрыли некоторые данные про прошивку MIUI 12.
Было указано, что в MIUI 12 будет применен единый стиль загрузки в разных приложениях, в которой добавят новую иконку «загрузки» и изменят анимацию.
В новой популярной оболочке еще будет единый стиль строки состояния и появятся новые шрифты, а в строке состояния системный шрифт станет единым.
Ранее сообщалось, что в MIUI 12 созданной на базе Android 11 будет лучше интегрирован «темный режим», причем он будет реализован во всех приложениях.
Стоит еще ожидать новые системные звуки и некоторые изменения в графическом интерфейсе.
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