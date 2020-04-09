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В Сети появился список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до MIUI 12

09.04.2020 18:37

Xiaomi давно занимается разработкой новой версии фирменной оболочки, а о том, что разработчики приступили к созданию MIUI 12 сообщалось еще в прошлом году.

Теперь китайский производитель смартфонов официально подтвердил, что MIUI 12 сейчас разрабатывается, и сразу после заявления в Сети появился список смартфонов, которые обновятся до MIUI 12.

Пока неизвестно, когда выдут первые бета-версии новой прошивки.

По неофициальным данным Xiaomi обновит: Mi Mix 2, Mi Mix 2s, Mi Mix 3, Mi CC9e, Mi CC9, CC9 Pro, Mi 8, Mi 9 Pro, Mi 9SE, Mi 9, Mi 10, Mi 10 Pro.

Бренд Redmi выпустить новую MIUI для моделей: Redmi 7A, Redmi 7, Redmi 8A, Redmi 8, Redmi Note 7, Redmi 7 Pro, Redmi Note 8, Redmi 8 Pro.

Также обновление до MIUI 12 получат флагманские Redmi K30, Redmi K20 Pro и Redmi K20.

Источник заявляет, что этот список не полный, и в нем перечислены модели, которые получат новую оболочку первыми.

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