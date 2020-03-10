Новый смартфон раскупали за считанные минуты, но при этом партии были ограниченными и оценить, насколько он востребован достаточно сложно.

Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro в этом году стали первыми на рынке с новыми флагманским процессором 2020 года, что также повлияло на повышенный интерес поклонников.

При этом Xiaomi рассказала о реальных продажах Xiaomi Mi 10 и оказалось, что в прошлом месяце компании удалось реализовать 490 000 экземпляров, что не является рекордным для китайского рынка.

С другой стороны новые модели оказались не бюджетными, поэтому и такие объёмы продаж можно назвать неплохими.