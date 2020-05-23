Xiaomi раскрыла новые подробности о телевизорах серии Redmi X

26 мая китайская компания проведет большую презентацию новых продуктов, среди которых будет бюджетный смартфон с поддержкой работы в сетях пятого поколения и несколько моделей телевизоров.

Некоторые подробности о смартфоне, который получит название Redmi 10X, компания уже раскрывала ранее, а теперь обнародованы новые данные по телевизорам.

Xiaomi опубликовала несколько тизеров, в которых говорится о наличии в них низкочастотного громкоговорителя и четырех широкополосных мощностью 12,5 Вт каждый.

Также в тизере бренд намекает на качественный звук. Также уже известно о том, что в телевизорах будут установлены дисплеи с разрешением 4К, поддержкой MEMC и есть охват 85% цветового пространства NTSC. В серии будут модели с диагональю экраном 65, 55 и 50 дюймов.