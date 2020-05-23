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Смартфон Redmi 10X 5G получит систему оптической стабилизации

23.05.2020 10:20

До показа Redmi 10X осталось несколько дней, и компания продолжает своих поклонников знакомить с функциями нового дешевого 5G смартфона.
В социальной сети Weibo были опубликованы постеры, посвященные Redmi 10X. На изображениях указали, что в аппарате будет 4-кратный оптический зум с 30-кратным цифровым.

Также камера смартфона получит оптическую стабилизацию.

Напомним, в основе Redmi 10X лежит совершенно новый процессор Dimensity 820, а этот чип поддерживает две 5G SIM-карты и эта функция будет реализована в смартфоне.

Таким образом, Redmi 10X станет первым аппаратом в мире, где подключатся к сетям пятого поколения можно будет с любой установленной SIM-карты.

В смартфоне еще установят AMOLED дисплей. Презентация Redmi 10X пройдет 26 мая.

Смартфон Redmi 10X 5G получит систему оптической стабилизации Смартфон Redmi 10X 5G получит систему оптической стабилизации

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