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Xiaomi продемонстрировала новую функцию камеры Xiaomi Mi 10 Pro

04.03.2020 12:08

Xiaomi продолжает улучшать программное обеспечения смартфона Xiaomi Mi 10 Pro.

Недавно главой китайской компании было сказано, что после повторного тестирования DxOMark, оценка смартфона будет еще лучше, чем сейчас.

Теперь стало известно об одной из новых функции камеры Xiaomi Mi 10 Pro.

Ее продемонстрировал представитель отдела разработки программного обеспечения камеры.
На изображении можно увидеть разницу работы объективов при приближении и отдалении, а также режим непрерывного зума.


Также представитель Xiaomi заявил, что в следующем камерофоне компании будет реализовано много новых функций.

Что это будет за функции и за какой смартфон идет речь пока неизвестно.

Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro вызвал ажиотажный спрос

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