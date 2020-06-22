Xiaomi продала более 19 млн смартфонов линейки Redmi 8

Представитель китайской компании Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) рассказал об успехах линейки Redmi 8.

В социальной сети он опубликовал изображение, в котором показали, сколько было продано смартфонов Redmi 8.

Как выяснилось, Xiaomi продала уже более 19 млн смартфонов линейки Redmi 8.

Это один из наиболее востребованных на рынке смартфонов и ожидается, что новый Redmi 9 окажется не менее популярным.

Соответствующий намек содержится в том же тизер-изображении, сообщает gazetadaily.ru.

Напомним, что Redmi 9 недавно был представлен официально и более подробно о нем «Астера» уже писала ранее.