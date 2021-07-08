Xiaomi привезла в Россию прозрачный 55-дюймовый телевизор

Представленный летом прошлого года телевизор появился в шоу-руме компании в России наряду с другими продуктами компании.

Выставку устройств Xiaomi организовала в трехкомнатной квартире, расположенной в Москве. В квартире-шоуруме будет представлено около 200 умных устройств, включая 55-дюймовый прозрачный телевизор, пишет «Лента.ру».

Все умные устройства объединены в единую сеть и управляются с помощью смартфона или голосовых ассистентов.

Большая часть продуктов в шоуруме представлена на российском рынке, но есть устройства, которые продаются только в Китае.

Среди них не только телевизор, но стиральная машина Mijia Smart Washing Machine, а также холодильник Mi 2-Door Side-by-Side Refrigerator.

Как отметили в компании, организовали такую квартиру по просьбе клиентов компании из России. Посетить квартиру-шоурум можно с 7 июля.