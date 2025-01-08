Xiaomi презентовала проводной пылесос Mijia с мощным двигателем за 2,5 тыс. рублей

Компания Xiaomi представила новый проводной пылесос Mijia на платформе Xiaomi Youpin, который оснащён модернизированным циклонным двигателем мощностью 600 Вт. Его цена составляет всего 189 юаней (2500 руб.).

Этот пылесос сохраняет многие характеристики предыдущей модели Mijia 2, но предлагает улучшенный двигатель, обеспечивающий мощность всасывания 16 кПа для тщательной очистки.

Технология циклонной очистки помогает эффективно отделять пыль, а 5-слойная система фильтрации достигает 99,7% эффективности, предотвращая вторичное загрязнение.

Пылесос имеет прозрачный пылесборник объёмом 0,5 л, который легко снимается для быстрой очистки. Он легкий и универсальный, что делает его подходящим для уборки полов, ковров и мебели.