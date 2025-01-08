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Eufy выпустила многофункциональный пылесос-трансформер E20

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На выставке CES 2025 компания Eufy представила свой новый комбинированный пылесос E20, который может работать как робот, ручной пылесос и пылесос-щетка. Благодаря своей универсальности устройство получило награду за «Лучшее инновационное решение».

Eufy выпустила многофункциональный пылесос-трансформер E20

E20 разработан для удобства пользователей, позволяя экономить место и избавляться от необходимости в нескольких устройствах для уборки.

Он может работать в режиме робота-пылесоса, а при необходимости легко превращается в беспроводной пылесос-трубку. В комплект входят различные насадки и автоматическая щетка для удаления шерсти животных.

Eufy выпустила многофункциональный пылесос-трансформер E20

Пылесос обладает мощностью всасывания 30 000 Па, пятиступенчатой системой фильтрации и лазерной навигацией. Он также включает станцию для автоматической очистки, способную хранить мусор до 75 дней. E20 может работать до 180 минут и полностью заряжается за 2,5 часа.

Предзаказ на Eufy E20 открыт по цене 550 долларов, а официальный запуск намечен на 10 февраля 2025 года.

Eufy выпустила многофункциональный пылесос-трансформер E20 Eufy выпустила многофункциональный пылесос-трансформер E20

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