Xiaomi презентовала комплект Mijia Super Clean для умной стирки и сушки

Новый комплект под названием Mijia Super Clean от Xiaomi включает в себя стиральную машину и сушилку, каждая из которых вмещает до 10 кг белья.

Устройства могут «общаться» друг с другом для автоматической настройки параметров стирки и сушки, а управлять ими можно голосом или через мобильное приложение.

Стиральная машина Mijia оснащена прямым приводом и режимом ИИ-стирки, что повышает эффективность работы на 15%. Сушилка использует технологию теплового насоса, обеспечивая экономичную работу и автоматически завершая процесс, когда одежда полностью высохла.

Устройства могут обмениваться информацией о типах вещей. Например, если одежда требует деликатной стирки, это будет учтено и при сушке, что избавляет от необходимости вручную настраивать параметры каждый раз.

Оба прибора работают на прошивке HyperOS и могут быть интегрированы в экосистему умного дома. Также предусмотрены панели управления с сенсорными кнопками.

Комплект Xiaomi Mijia Super Clean будет доступен в продаже в Китае по цене $771.