Xiaomi представит в России новый смартфон Redmi Note 9 4G

Xiaomi в базу Евразийской экономической комиссии занесла свой новый смартфон с аккумулятором на 6000 мАч.

Недавно представленный в Китае смартфон Redmi Note 9 4G будет предлагаться и в России, на что указывает карточка модели в базе Евразийской экономической комиссии.

Устройство в каталоге находится под номером M2010J19SG. Предположительно это будет самая младшая модель в новой линейке Redmi Note.

Напомним, в Китае недавно была представлена новая линейка смартфонов Redmi Note, а Note 9 4G оказался самым доступным аппаратом из линейки.

Он на домашнем рынке предлагается за 150 долларов в версии 4/128 ГБ. В этом смартфоне установлен аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт и тройная камера с основным датчиком на 48 Мп.