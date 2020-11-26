Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с 5G

Китайская компания Xiaomi провела презентацию недорогих смартфонов линейки Redmi Note, которая особой популярностью стала пользоваться в этом году.



Презентация новых моделей линейки, получивших поддержку работы в сетях пятого поколения, состоялась на территории Китая.

В линейке дебютировали модели Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro в версиях с поддержкой сетей пятого и четвертого поколений.

Всего в линейке представлено три модели, а именно Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 4G.

Все смартфоны имеют отличия. Итак, модель Redmi Note 9 Pro будет самой дорогой и появится в продаже в трех конфигурациях: 6/128 ГБ за 243 доллара, 8/128 ГБ за 274 доллара и 8/256 ГБ за 304 доллара.

В этом смартфоне предлагают 6,67-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц, в котором есть небольшой вырез под камеру.

На задней панели расположили основную камеру с модулями на 108 Мп (Samsung HM2), 8, 2 и 2 Мп. Работает модель на базе процессора Snapdragon 750G, а за его автономную работу отвечает аккумулятор на 4 820 мАч с поддержкой 33-ватной зарядки.

Еще в аппарате есть NFC, сканер отпечатков пальцев на боковой панели, USB Type-C, а также обычный разъем для наушников.

Смартфон Redmi Note 9 5G предложат уже с 6,53-дюймовым экраном Full HD+ и тут уже используется процессор MediaTek Dimensity 800U 5G. Батарея в этом случае получила емкость 5 000 мАч и поддерживает зарядку на 18 Вт.

Сканер отпечатков пальцев тоже находится на боковой панели. Что касается основной камеры, то в ней установлены датчики на 48, 8 и 2 Мп. Стоимость этого смартфона составит 197, 227 и 258 долларов за конфигурации 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ соответственно.

Ну и третья модель смартфона в линейке Redmi Note 9 4G уже имеет аккумулятор на 6 000 мАч, а также оснащена процессором Snapdragon 662.

Диагональ экрана в смартфоне такая же, как и у предыдущей модели, а в основной камере будут модули на 48,2 и 2 Мп.

Селфи-камера имеет разрешение 8 Мп. Стоимость самой доступной версии составляет: 4/128 ГБ – 151 доллар, 6/128 ГБ – 167 долларов, 8/128 ГБ — 197 долларов, 8/256 ГБ —227 долларов.