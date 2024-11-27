Xiaomi представила смарт-часы Redmi Watch 5

На мероприятии, посвящённом выпуску серии Redmi K80, Xiaomi анонсировала новые смарт-часы Redmi Watch 5. Это многофункциональное устройство сочетает в себе стильный дизайн и современные технологии.

Redmi Watch 5 имеют 2,07-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 432×514 пикселей и яркостью 1500 нит. Часы выполнены из алюминиевого сплава и предлагают вращающуюся заводную головку для удобства управления. Они совместимы с несколькими видами ремешков, включая новый кожаный магнитный.

Устройства работают на базе операционной системы HyperOS 2 и поддерживают множество сторонних приложений. Часы предлагают функции управления умным домом, уведомления и NFC для платежей.

Для активных пользователей предусмотрены 24-часовой мониторинг сердечного ритма, отслеживание SpO2 и более 150 спортивных режимов с независимым позиционированием по GNSS. Часы водонепроницаемы на глубине до 50 метров, что позволяет использовать их для плавания.

Redmi Watch 5 оснащены аккумулятором ёмкостью 550 мАч, обеспечивающим до 24 дней работы. Версия с eSIM поддерживает автономные звонки и стоит 799 юаней (110 долларов), в то время как модель с Bluetooth стоит 599 юаней (82 доллара).

Часы уже доступны для покупки, а также предлагаются дополнительные аксессуары, такие как кожаный ремешок за 169 юаней (23 доллара).