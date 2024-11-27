Смартфоны Redmi K80, K80 Pro и K80 Pro Champion Edition представлены официально

Компания Xiaomi анонсировала новый смартфон Redmi K80, который устанавливает новые стандарты для серии K благодаря своим мощным характеристикам и доступной цене.

Устройство оснащено самой большой батареей в линейке Xiaomi и новейшим чипсетом Snapdragon, обещая отличную производительность.

Redmi K80 имеет 6,67-дюймовый 2K дисплей с разрешением 3200 x 1440 и максимальной яркостью 3200 нит. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц и технологии HDR10+, Dolby Vision и Xiaomi Qingshan Eye Protection 2.0.

Смартфон работает на чипсете Snapdragon 8 Gen 3 с восьмиядерным процессором и графикой Adreno 750. Он поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти.

Камера Redmi K80 включает 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельный макрообъектив. Спереди расположена 20-мегапиксельная селфи-камера.

Смартфон оснащен аккумулятором на 6550 мАч, поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт и имеет степень защиты IP68 и IP69. Также присутствуют стереодинамики, инфракрасный пульт и ультразвуковой датчик отпечатков пальцев.

Redmi K80 доступен в четырёх цветах и пяти конфигурациях, начиная от 2499 юаней (346 долларов) за модель с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Устройство уже доступно в Китае и вскоре появится на международных рынках.

Наряду с обычной версией китайская компания представила еще Redmi K80 Pro, а исполнение Champion Edition.

Redmi K80 Pro получил 6,67-дюймовый OLED дисплей с разрешением 3200×1440 и частотой обновления 120 Гц. Устройство работает на процессоре Snapdragon 8 Elite и имеет цельнометаллический корпус с тонкими рамками. Оно поддерживает технологии Xiaomi Qingshan Eye Care 2.0 и оснащено стеклом Dragon Crystal Glass 2.0.

Смартфон имеет универсальную тройную камеру с основным 50-мегапиксельным датчиком и 32-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Также присутствует 50-мегапиксельный телеобъектив с 2,5-кратным оптическим зумом. Для селфи предусмотрена 20-мегапиксельная фронтальная камера.

K80 Pro работает от батареи ёмкостью 6000 мАч и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт. У него есть защитный стандарт IP68 и ультразвуковой датчик отпечатков пальцев.

Смартфон доступен в трёх цветах и четырёх конфигурациях, начиная от 3699 юаней (511 долларов) за модель с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Что касается K80 Pro Champion Edition, вдохновлённая Lamborghini, с эксклюзивным дизайном и дополнительными аксессуарами. Она стоит 4999 юаней (691 доллар) и имеет 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти.