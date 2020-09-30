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Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Mi 10T Lite. Цена

30.09.2020 22:30

Mi 10T Lite стал самым доступным смартфоном в новой линейке Mi 10T, к тому же это первый аппарат, который создан на недавно представленном процессоре Snapdragon 750G.
Напомним, Snapdragon 750G производится по 8-нанометрому техпроцесу и в нем есть модем Snapdragon X52.

Mi 10T Lite получил 6,67-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц. Разрешение экрана составляет Full HD+, максимальная яркость 450 кд/кв.м.

Этого более чем достаточно, чтобы на солнце рассмотреть всю информацию на экране.

Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Mi 10T Lite. Цена
Оперативной памяти в устройстве установили 6 ГБ, флеш-накопитель будет предлагаться на 64 ГБ и 128 ГБ. Батарея в Mi 10T Lite на 4820 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Смартфон еще получил стереодинамики, ИК порт и NFC. Помимо этого, набора в Mi 10T Lite есть 3,5 мм разъем для наушников.

В дисплее установлена 16 Мп камера, а на тыльной стороне размещена основная камера с датчиками на 64, 8, 2 и 2 Мп.

В Европе версия 6/64 ГБ будет предлагаться за 280 евро, а за объем памяти на 128 ГБ покупателю нужно будет заплатить 330 евро.

Xiaomi представила новый недорогой смартфон Mi 10T Pro. Цены

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