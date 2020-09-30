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Xiaomi представила новый недорогой смартфон Mi 10T Pro. Цены

30.09.2020 21:30

Новые флагманские смартфоны от Xiaomi в 2020 году стоят свыше 500 евро, и новый Mi 10T Pro не стал исключением, так как в ЕС его можно будет купить за 650 евро, тогда как младшую версию — Mi 10T предложат за 499 евро.
Новые смартфоны компании созданы на базе процессора Snapdragon 865 и несмотря на высокий ценник, аппараты еще являются одними из самых доступных среди устройств с Snapdragon 865.

Xiaomi представила новый недорогой смартфон Mi 10T Pro. Цены

Mi 10T и Mi 10T Pro очень похожи. У них установлен 6,7 дюймовый дисплей с разрешением 2440х1080 пикселей, причем производитель решил установить IPS матрицу с частотой обновления 144 Гц.

В верхнем левом углу экрана расположили глазок камеры на 20 Мп. Одинаковый в смартфонах и аккумулятор – 5000 мАч, и его можно заряжать быстрой зарядкой мощностью 33 Вт.

Сканер отпечатка пальца в Mi 10T и Mi 10T Pro расположили на боковой грани. Также смартфоны оснастили ИК-модулем и NFC. Габариты устройств: 165,1х76,4х9,33 мм, вес 218 граммов.

Xiaomi представила новый недорогой смартфон Mi 10T Pro. Цены

Отличаются китайские новинки памятью и камерой. В младшей версии установлено 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Основная камера оснащена 64 Мп датчиком оптического формата 1/1,7 дюйма.

В Mi 10T Pro уже 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти. Главный модуль основной камеры будет на 108 Мп, а его оптический формат 1/1,33. Также есть оптическая стабилизация.

Остальные датчики в смартфонах идентичные, а это 13 Мп с вспомогательным широкоугольным объективом с углом обзора 23 градуса.

Четвертый датчик на 5 Мп. В нем есть автофокус и возможность макросьемки.

 

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