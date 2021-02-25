Наряду с уже представленными смартфонами и новым телевизором под брендом Redmi китайская компания Xiaomi провела презентацию и новых наушников.

Xiaomi представила недорогие беспроводные наушники Redmi AirDots 3, которые в целом имеют дизайн своих предшественников и оценены в 30 долларов.

Их продажи запланированы на 4 марта, но в Китае уже предлагают оформить заказы на новые наушники.

В новых беспроводных наушниках будет доступно сразу несколько голосовых ассистентов, среди которых помощники от Xiaomi, Google и Apple.

Также в новинке есть кодек aptX Adaptive, Bluetooth 5.2, а созданы они на базе платформы Qualcomm QCC3040. В продаже Redmi AirDots 3 появится в синем, белом и розовом цветах.