Флагманский смартфон POCO F2 Pro представила Xiaomi

Еще до официальной премьеры Poco F2 Pro было известно, что это переименованный Redmi K30 Pro, который уже давно предлагается на китайском рынке.

Poco F2 Pro будет доступен в Индии и Европе, а еще модель уже заметили в онлайн-магазинах Украины по цене 17 000 грн, что в пересчете 586 евро, и это при том, что на презентации было сказано, что в ЕС модель будет предлагаться от 499 евро.

Poco F2 Pro как и китайский Redmi K30 Pro получил безрамочный экран и выдвижную фронтальную камеру.

Диагональ AMOLED-дисплея составляет 6,67-дюйма, разрешение Full HD+. Под экраном установлен сканер отпечатка пальца.

В основе смартфона лежит флагманский процессор Snapdragon 865, который дополняет новый тип памяти UFS 3.1 на 128 или 256 ГБ.

Оперативной памяти в аппарат установили 6 или 8 ГБ. В смартфоне еще есть NFC, 3,5 мм разъем для наушников, поддержка карт памяти формата microSD и ИК-излучатель, который можно использовать для управления бытовой техники.

По центру задней панели в круглом блоке разместили четверную камеру с основным 64 Мп датчиком оптического формата 1/1,72 дюйма.

Дополняет главный модуль камеры объективы на 13, 5 и 2 Мп. Батарея в новинке на 4700 мАч.

Poco F2 Pro 6/128 ГБ будет стоить 499 евро, а модификация 8/256 ГБ оценивается в 599 евро.