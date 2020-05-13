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Флагманский смартфон POCO F2 Pro представила Xiaomi

13.05.2020 12:44

Еще до официальной премьеры Poco F2 Pro было известно, что это переименованный Redmi K30 Pro, который уже давно предлагается на китайском рынке.
Poco F2 Pro будет доступен в Индии и Европе, а еще модель уже заметили в онлайн-магазинах Украины по цене 17 000 грн, что в пересчете 586 евро, и это при том, что на презентации было сказано, что в ЕС модель будет предлагаться от 499 евро.

Poco F2 Pro как и китайский Redmi K30 Pro получил безрамочный экран и выдвижную фронтальную камеру.

Диагональ AMOLED-дисплея составляет 6,67-дюйма, разрешение Full HD+. Под экраном установлен сканер отпечатка пальца.

Флагманский смартфон POCO F2 Pro представила Xiaomi

В основе смартфона лежит флагманский процессор Snapdragon 865, который дополняет новый тип памяти UFS 3.1 на 128 или 256 ГБ.

Оперативной памяти в аппарат установили 6 или 8 ГБ. В смартфоне еще есть NFC, 3,5 мм разъем для наушников, поддержка карт памяти формата microSD и ИК-излучатель, который можно использовать для управления бытовой техники.

По центру задней панели в круглом блоке разместили четверную камеру с основным 64 Мп датчиком оптического формата 1/1,72 дюйма.

Дополняет главный модуль камеры объективы на 13, 5 и 2 Мп. Батарея в новинке на 4700 мАч.

Poco F2 Pro 6/128 ГБ будет стоить 499 евро, а модификация 8/256 ГБ оценивается в 599 евро.

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