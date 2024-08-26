Xiaomi представил умную и компактную стиральную машину с вертикальной загрузкой

Компания Xiaomi представила новую стиральную машину Mijia Super Clean, которая сочетает компактные размеры с вместимостью до 10 кг белья. Устройство способно уничтожать до 99% постельных клещей и имеет функции, характерные для более крупных моделей.

Размеры стиральной машины с вертикальной загрузкой составляют 560 x 920 x 610 мм, а вес — 28 кг. Она автоматически взвешивает одежду и регулирует уровень воды, но также предлагает возможность выбора в ручную из восьми режимов.

В режиме высокотемпературной стирки машина уничтожает до 99% пылевых клещей. Среди других особенностей — эффективный фильтр для сбора ворса и волос, а также барабан, который бережно относится к ткани.

Модель поддерживает 10 режимов работы, включая интеллектуальную стирку и отжим со скоростью до 720 об/мин. Также есть функция отложенного старта на срок до 24 часов. Цена Mijia Super Clean в Китае составляет $168.