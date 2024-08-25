Новый беспроводной пылесос от Xiaomi позволит избавится от клещей

Xiaomi анонсировала выпуск нового беспроводного пылесоса Mijia 3C на китайском рынке. Устройство уже можно заказать на JD.com по цене 899 юаней (10 500 рублей), а поставки начнутся после 5 сентября 2024 года.

Mijia 3C оборудован бесщеточным двигателем, который достигает 100 000 оборотов в минуту и обеспечивает мощность всасывания 120 Вт, что позволяет эффективно удалять даже въевшуюся грязь. Литий-ионный аккумулятор емкостью 2500 мАч обеспечивает до 60 минут работы, что достаточно для уборки всего дома за один раз.

Пылесос оснащен 9-конусной циклонной системой фильтрации и 5-слойной системой очистки, что предотвращает вторичное загрязнение и продлевает срок службы фильтров.

В комплект входят электрическая мягкая щетка и специальная насадка для удаления клещей, что делает его особенно полезным для владельцев домашних животных.

Пользователи могут выбирать из трех режимов всасывания: постоянный, стандартный и мощный, что позволяет адаптировать работу пылесоса под разные задачи.

Удобная уборка под углом 180 ° помогает добраться до труднодоступных мест. Пылесборник объемом 0,5 л легко очищается с помощью однокнопочного механизма.

Широкоугольное зеленое освещение 140 ° значительно увеличивает видимость пыли, а три сменные щеточные головки обеспечивают универсальность для различных поверхностей и задач.

Важным аспектом является экологичность устройства: моющиеся и многоразовые компоненты, такие как пылесборник и фильтры, способствуют долговечности продукта.