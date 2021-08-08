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Xiaomi получила уже свыше 230 000 предзаказов на смартфон Xiaomi Mi MIX 4

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Флагманский Xiaomi Mi Mix 4 будет представлен через четыре дня и можно не сомневаться, что это будет инновационный смартфон.
Недавно сообщалось, что Xiaomi Mi Mix 4 будет продаваться только на китайском рынке, и возможно этот аппарат не смогут приобрести все желающие.

Накануне в JD.com стартовал предварительный прием заказов на Mi Mix 4, цены на устройство еще не объявлены, но это не помешало интернет-площадке розничных продаж получить 150 тыс. заявок.

Еще 80 тыс. заявок было оформлено в магазине Mi Mall и TMall. Также на Mi Mix 4 предварительный заказ можно оформить и в других интернет-магазинах Китая, но данные по заявкам они пока не раскрыли.

Сейчас известно, что в Mi Mix 4 будет подэкранная камера и процессор Snapdragon 888 Plus, оперативной памяти аппарат получит 12 ГБ, но ожидается, что будет еще версия с 8 ГБ.

Дизайн Xiaomi Mi MIX 4 раскрыт на рекламном плакате

Xiaomi Xiaomi Mi Mix 4
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