Дизайн Xiaomi Mi MIX 4 раскрыт на рекламном плакате

Xiaomi анонсирует флагман Xiaomi Mi MIX 4 10 августа в Китае. Поскольку он будет оснащен селфи-камерой под дисплеем, ожидается, что он будет предлагать полноэкранный режим. В некоторых отчетах утверждалось, что его задняя часть может быть похожа на Mi 11 Ultra. В отличие от Mi 11 Ultra, у него не будет дополнительного экрана, обращенного назад. Снимок рекламного плаката Mi MIX 4 сейчас распространяется на Weibo. На изображении видна задняя часть смартфона.

Плакат показывает, что MI MIX 4 имеет модуль камеры квадратной формы большого размера. Он состоит из тройной камеры, которая похожа на Mi 11 Ultra. Плакат также показывает передний дизайн смартфона. Дисплей Mi MIX 4 с изогнутыми краями не имеет выемки, поскольку он оснащен экранной камерой.

Ходят слухи, что Mi MIX 4 имеет 6,6-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD + и частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что Snapdragon 888 Plus будет питать устройство. Он может поставляться с аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 120 Вт. Он может поставляться с поддержкой беспроводной зарядки 80 Вт или 70 Вт.

О количестве мегапикселей передней камеры Mi MIX 4 ничего не известно. Ожидается, что его основная камера будет оснащена 50-мегапиксельной основной камерой Samsung GN1s, 48-мегапиксельным сверхшироким объективом и 48-мегапиксельным телеобъективом перископа. Ожидается, что он предложит другие функции, такие как сканер отпечатков пальцев на дисплее, UWB, MIUI 12.5, стереодинамики и поддержку mmWave 5G.

Помимо анонса Mi MIX 4 10 августа, компания также представит серию планшетов Mi Pad 5 и высококлассный интеллектуальный динамик. Неясно, будет ли компания анонсировать MIUI 13 на том же мероприятии.

Источник — Astera.