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Xiaomi показала превосходство Mi 10 над прошлогодними флагманами

09.02.2020 15:11

Глава компании Xiaomi Лей Цзунь в социальной сети Weibo опубликовал результаты тестов Xiaomi Mi 10 в Geekbench 5 и показал разницу нового смартфона между прошлогодними флагманами, созданными на платформах Snapdragon 855 и 855 Plus, Kirin 990 5G и Exynos 9825.
В целом новый чип Snapdragon 865, который установлен в Mi 10, показывает, что он мощнее других процессоров топового уровня на 20%, при этом его энергопотребление осталось на уровне Snapdragon 855.


Диаграмму представитель Xiaomi подписал словами «Mi 10 первый смартфон на Snapdragon 865, который можно будет купить».

Скорее всего аппарат станет доступен для покупки сразу после его презентации. Напомним, флагманскую серию Xiaomi Mi 10 представят 13 февраля.

 

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