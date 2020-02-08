Инсайдер показал разницу между Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomishka за последние несколько дней раскрыл много информаций про Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro.

Вчера были озвучены цены на эти смартфоны, а сегодня продемонстрированы упаковки и главное отличие между камерами устройств.

Xiaomi Mi 10 Pro получит черную упаковку, а у Xiaomi Mi 10 коробка будет белого цвета. Отличие в камере будет в двух дополнительных сенсорах, назначение которых достоверно неизвестно.

Скорее всего один является лазерным помощником для фокусировки камеры на объекте, а второй датчик может оказаться времяпролетным для определения глубины сцены.

Ранее «АСТЕРА» писала, что в Xiaomi Mi 10 будет установлена 108 Мп основная камера с 50-кратным зумом, процессор Snapdragon 865 с 5G и оперативная память стандарта LPDDR5.

Презентация Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro в Китае состоится 13 февраля, а мировая премьера намечена на 23 февраля.