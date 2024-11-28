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Xiaomi под брендом Redmi продала уже больше 1,11 миллиарда устройств

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Бренд Redmi от Xiaomi достиг значительного рубежа, продав более 1,11 миллиарда устройств за 11 лет. Этот успех подчеркивает популярность продукции Redmi среди пользователей.

Xiaomi под брендом Redmi продала уже больше 1,11 миллиарда устройств

С запуском новой серии Redmi K80 бренд делает шаг вперёд, предлагая устройства с флагманскими характеристиками и производительностью. Устройства Redmi доступны более чем в 105 странах, и компания продолжает стремиться к высокому качеству по доступным ценам.

Серия K80 представляет собой сочетание передовых технологий и премиального дизайна. Redmi успешно трансформировался из бюджетного бренда в международного лидера, удовлетворяя потребности потребителей по выгодным ценам. В будущем ожидается ещё больше инноваций и укрепление позиций на рынке смартфонов.

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