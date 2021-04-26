Новый фитнес-браслет появился в продаже в начале апреля и недавно в китайской компании отчитались о продажах новинки.

Xiaomi почти за месяц продала свыше 1 миллиона фитнес-браслетов Mi Band 6, а это отличный результат, учитывая тот факт, что многие поклонники ждали в устройстве наличие приемника GPS. То есть модель является такой же продаваемой, как и предшественник.

Стоит отметить, что в компании указали глобальный объем продаж, хотя не сложно догадаться, что основной объем пришелся на внутренний для компании рынок.

В Китае Mi Band 6 продается по цене 35 и 43 доллара за версию без и с NFC соответственно.