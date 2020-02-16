Xiaomi отказалась от смартфона SE в линейке Xiaomi Mi 10

Две модели в линейке Xiaomi Mi 10 недавно были представлены, при этом модель Mi 10 SE анонсировать не стали.

Многие думали, что компания держит интригу, но оказалось, что к запуску уменьшенная модель не планируется.

Об отмене Mi 10 SE рассказал представитель компании в китайской социальной сети. По какой причине отказались от модели неизвестно.

Впрочем, ранее представители бренда намекали, что Xiaomi Mi 9 SE может стать последним бюджетным флагманом.